إسبانيا تسجل 70 حالة وفاة جديدة بكورونا

أعلنت الصحة الإسبانية، السبت، تسجيل 70 وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا ليرتفع عدد الوفيات إلى 190.وأعلنت إسبانيا إصابة 1500 شخص في يوم واحد بفيروس كورونا، ليرتفع عدد المصابين إلى أكثر من 5700 حالة منذ ظهور المرض في البلاد.وتعد إسبانيا ثاني أكثر بلدان أوروبا تضررا من الفيروس بعد إيطاليا، التي سجلت أكثر من 15000 إصابة.