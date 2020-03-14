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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

وزير الخارجية: المفاوضات والاتصالات مع إثيوبيا متوقفة تماما

السبت 14/مارس/2020 - 07:52 م
سامح شكري
سامح شكري
أحمد عبد الرازق
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قال سامح شكري وزير الخارجية، إننا نتوقع من الأشقاء العرب التضامن والتحرك لإثناء الجانب الإثيوبي عن تعنته، وأن ينهضوا للدفاع عن الموقف المصري، مشيرا إلى أنه في الإطار الأوروبي فإن هناك تفهما لموقف مصر وخطورة الوضع وتداعياته وهناك تفهم لأهمية أن تلعب أوروبا دورا يحد من التوتر.

وأضاف شكري، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "بالورقة والقلم" المذاع على فضائية "تن": "سأسافر بعد غد إلى عدد من الدول الإفريقية منها كينيا وجنوب السودان والكونغو والنيجر وبوروندي وهناك أيضا جولات لنائب الوزير ومساعد الوزير للشئون الإفريقية".

وتابع: "المفاوضات مع الجانب الإثيوبي متوقفة تمامًا في الوقت الحالي وهناك نشاط لدى الجانب الإثيوبي في الساحة الإعلامية به أطروحات لا تدعو للتهدئة ولكن هناك مغالطات به، والاتصالات مع إثيوبيا متوقفة، ولكن هناك اتصالات مع الشركاء العرب وكذلك الجانب الأمريكي".

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