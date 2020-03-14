السعودية تجلي ما يقارب 250 من مواطنيها في الفلبين

أجلت سفارة المملكة العربية السعودية في الفلبين، السبت، ما يقارب 250 من مواطنيها، وقدمت جميع وسائل المساعدة لهم، من مطار مانيلا تحت إشراف سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الفلبين عبدالله البصيري.وقدم السفير البصيري، وفقًا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، الشكر على الجهود التي تقدم خلال عملية إجلاء المواطنين من المطار.