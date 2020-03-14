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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

أبوالعطا: السيسي حريص على حياة المواطنين بقرار تعليق الدراسة

السبت 14/مارس/2020 - 07:03 م
السيسي
السيسي
حسين العمدة
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أشاد الدكتور حسين أبوالعطا، رئيس حزب المصريين وعضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، بتوجيه الرئيس السيسي اليوم بتعليق الدراسة في الجامعات والمدارس لمدة أسبوعين اعتبارًا من الغد، وذلك في إطار خطة الدولة الشاملة للتعامل مع أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد، مؤكدًا أنه قرار جريء وصائب، وجاء في التوقيت المناسب، ويؤكد حرص القيادة السياسية على حياة كل المواطنين المصريين.

وأضاف "أبوالعطا"، في بيان له اليوم: الرئيس السيسي لا يتخذ قرارًا إلا في مصلحة المصريين بعد دراسته جيدًا من جميع النواحي، مؤكدًا أن قرار الرئيس السيسي بتعليق الدراسة لمدة أسبوعين من شأنه أن يمنع نقل عدوى فيروس كورونا بين المواطنين بشكل كبير خاصة بعد تفشي الفيروس في عدد كبير من دول العالم.

وأوضح رئيس حزب المصريين، أن قرار الرئيس السيسي يأتي نتيجة التخوف من انتشار الفيروس بين الشعب المصري نتيجة التجمعات التي تشمل أعدادًا كبيرة من المواطنين، مشيرًا إلى أن حرص الدولة المصرية على حماية المواطنين ينبع من تعاليم الدين الإسلامي بحماية النفس البشرية، ويؤكد أن حياة المصريين تأتي في المقام الأول لدى القيادة السياسية في الوقت الحالي، لافتًا إلى أن الدولة المصرية اتخذت جميع التدابير والإجراءات الاحترازية للوقاية من هذا الفيروس، لأنها تضع حياة المواطن في المقام الأول.

كما أشاد "المصريين"، بالإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة المصرية في مواجهة فيروس كورونا بداية من الإجراءات المشددة التي تم اتخاذها في المطارات والموانئ المصرية، إضافة إلى سفر وزيرة الصحة إلى الصين للتعرف على كيفية مواجهة انتشار فيروس كورونا واكتشافه مبكرًا منعا لتفشيه بين المواطنين مقارنة بدول أخرى حول العالم، فضلًا عن أن الدولة المصرية أثبتت مدى كفاءتها مُمثلة في وزارة الصحة بالتعامل مع هذا الفيروس المتفشي والذي أودى بحياة الآلاف حول العالم.

وأكد "المصريين"، أن وزارة الصحة نجحت بامتياز وجدارة شديدة في مواجهة فيروس كورونا وإدارة الأزمة التي سببت قلقًا شديدًا في مختلف دول العالم، موضحًا أن الإجراءات الاحترازية لمواجهة هذا الفيروس تمت بالشكل المطلوب وعلى أعلى مستوى، مشيدًا بالاستعدادات المصرية القصوى لمواجهة فيروس كورونا، ورفع درجة الاستعداد القصوى في جميع المستشفيات، خصوصًا مستشفيات الحميات، مؤكدًا أن الدولة تعاملت بشفافية تامة مع المرض وواجهته بطريقة صحيحة.

جدير بالذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، عقد اليوم، اجتماعا مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ووجه بتعليق الدراسة في الجامعات والمدارس لمدة أسبوعين اعتبارًا من الغد، وذلك في إطار خطة الدولة الشاملة للتعامل مع أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد.

وقال السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس السيسي كلف بتخصيص ١٠٠ مليار جنيه لتمويل الخطة الشاملة وما تتضمنه من إجراءات احترازية.

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