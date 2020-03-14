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محمد العسيري
السبت 14 مارس 2020 الموافق 19 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

رسميًا.. اتحاد الكرة يعلن تعليق الدوري بسبب «كورونا»

السبت 14/مارس/2020 - 07:01 م
عمرو الجنايني
عمرو الجنايني
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أصدر الاتحاد المصري لكرة القدم، بيانا رسميا أعلن من خلاله تعليق النشاط الكروي في مصر لمدة 15 يوما كإجراء احترازي خوفا من فيروس كورونا.

التفاصيل..

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