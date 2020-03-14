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السبت 14 مارس 2020 الموافق 19 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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رسميًا.. اتحاد الكرة يعلن تعليق الدوري بسبب «كورونا»
السبت 14/مارس/2020 - 07:01 م
عمرو الجنايني
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أصدر الاتحاد المصري لكرة القدم، بيانا رسميا أعلن من خلاله تعليق النشاط الكروي في مصر لمدة 15 يوما كإجراء احترازي خوفا من فيروس كورونا.
التفاصيل..
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