الديهي: قرار تعليق الدراسة محاولة استباقية لإدراة الأزمة

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بتعليق الدراسة أسبوعين، محاولة استباقية لإدراة الأزمة والتجهيزات اللازمة لمواجهتها.وأضاف «الديهي»، في برنامج «بالورقة والقلم»، المذاع على فضائية «تن»، أن هذه القرارات تصب في مصلحة المواطن، حيث دأبت الدولة مؤخرًا على اتخاذ إجراءات قاسية لكنها دائمًا في صالح المصريين.يذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، قرر اليوم تعليق الدراسة بالمدارس والجامعات لمدة أسبوعين تبدأ من غد الأحد 15 مارس.