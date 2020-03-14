رئيس «الحركة الوطنية» يصدر قرارات بتعيينات جديدة

قرر اللواء رءوف السيد علي، رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية، تعيين اللواء دكتور أشرف عبدالعزيز يوسف عبدالعزيز عضوًا بالأمانة العامة وأمين عام الحزب بمحافظة أسيوط، وتضمن قرار التعيين تكليفه بإعادة تشكيل الأمانة العامة للحزب بالمحافظة، وتشكيل الأمانات الفرعية بالمراكز والأقسام.وأضاف "رئيس حزب الحركة الوطنية"، في بيان له اليوم، أن رئيس الحزب أصدر قرارًا آخر بتعيين ياسر أبوسيف محمد الصغير مساعدًا لرئيس قطاع الصعيد بالحزب وعضو الأمانة العامة.جدير بالذكر أن رئيس حزب الحركة الوطنية كان قد أصدر قرارًا بتولي مدحت نبيل أمانة القاهرة بالحزب بدلًا نهاد خيرالله أمين عام المرأة بالجمهورية، وأمين عام الحزب بالقاهرة سابقًا.