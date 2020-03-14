«الداخلية» تبدأ حملات غلق أماكن الأنشطة التعليمية لمواجهة «كورونا»



وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمر بتعليق الدراسة في الجامعات والمدارس لمدة أسبوعين اعتبارًا من غدًا الأحد 15 مارس، في إطار خطة الدولة الشاملة للتعامل مع أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد.

ووجه الرئيس السيسى أيضا بتخصيص 100 مليار جنيه لتمويل الخطة الشاملة وما تتضمنه من إجراءات احترازية.





وقال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن قرار تعليق الدراسة والأنشطة الرياضية بالنوادي للحد من الاختلاط، وكإجراء وقائي للحفاظ على أولادنا وشبابنا والحد من الانتشار السريع لفيروس كورونا المستجد.

بدأت وزارة الداخلية، حملاتها المكبرة للتأكد من تعليق جميع أماكن الأنشطة التعليمية، أنشطتها خلال فترة إغلاق المدارس والجامعات، واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية تجاه المخالفين.