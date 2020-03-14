رسالة من الرئيس السيسي إلى نظيره الجزائري بشأن «سد النهضة»

تسلمت الجزائر، اليوم السبت، رسالة موجهة من الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى أخيه الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، تتعلق بتطورات سد النهضة ومسارات التفاوض التي جرت في واشنطن منذ السادس من نوفمبر الماضي، إلى جانب العلاقات الثنائية بين البلدين.سلم الرسالة السفير ياسر عثمان، مساعد وزير الخارجية للشئون العربية خلال استقبال وزير الشئون الخارجية الجزائري صبري بوقادوم له اليوم بالجزائر، لنقلها إلى الرئيس عبدالمجيد تبون.وقال سفير مصر بالجزائر أيمن مشرفة: إن السفير ياسر عثمان وصل اليوم إلى الجزائر، حيث التقى صبري بوقادوم، وسلمه رسالة من الرئيس السيسي إلى الرئيس تبون.وأضاف السفير مشرفة - لمدير مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط بالجزائر - أن الرسالة تتعلق بسد النهضة، حيث جرى استعراض ثوابت الموقف المصري تجاه سد النهضة، وتم عرض موجز لمسار المفاوضات منذ 6 نوفمبر في واشنطن.وأشار إلى أنه تم خلال اللقاء الذي حضره السفير ياسر سرور نائب مساعد وزير الخارجية لشئون مياه النيل استعراض مسار العلاقات الثنائية وأوجه التعاون المشترك بين البلدين.