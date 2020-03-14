طلاب الأزهر والكنيسة الأسقفية يشتركان في فعاليات «شجرة أمل» بمنوف

اشترك طلاب المعاهد الأزهرية، والمدرسة الأسقفية بمنوف فى فعاليات مبادرة التشجير والرسم على الجداريات بمحيط مجلس المدينة، ضمن مشروع معا نزرع شجرة أمل فى مدينة منوف، تحت إشراف أساتذة المعاهد الأزهرية والمدرسة.يأتى ذلك فى إطار تنفيذ أهداف مشروع تنمية روح المحبة والسلام والتعاون بين أطفال المدارس، من خلال تطوير ثقافة الحوار بين الأطفال والذي بدوره سيؤدي إلى فهم الآخر ومعتقداته وقيمه، وأيضًا نشر ثقافة قبول الآخر.