مليونا قناع من «علي بابا» لمواجهة كورونا في أوروبا

تعهّد المِلياردير الصّيني مؤسس موقع علي بابا، جاك ما، بالتبرع بمليوني قناع واقٍ لتوزيعها في جميع أنحاء أوروبا مع وصول أول شحنة إلى بلجيكا في وقت متأخر من أمس الجمعة.ذكرت مصادر في مطار لييج الدولي الواقع داخل إقليم والونيا البلجيكي، وفقا لما نقلته صحيفة (نيويورك تايمز) الأمريكية عبر موقعها الإلكتروني، أن طائرة شحن محملة بـ500 ألف قناع وإمدادات طبية أخرى، مثل أدوات الفحص وصلت إلى مطار لييج المخصص للشحن الدولي.ووفقًا لبيان مشترك من موقع علي بابا الصيني المتخصص في التجارة الإلكترونية ومؤسّسة جاك ما، من المقرر إرسال الشحنة إلى إيطاليا، حيث ستصل العديد من الرحلات الجوية خلال الأيام المقبلة إلى المطار الذي سيصبح المركز الأوروبي الرئيسي لشحنات التجارة الإلكترونية لشركة علي بابا.من ناحيته، قال مؤسس موقع علي بابا إنه سيتبرع بـ 500 ألف أداة فحص لفيروس كورونا المستجد ومليون قناع للولايات المتحدة، داعيًا للتعاون الدولي لمكافحة الأزمة الصحية الراهنة.