وزير التعليم العالى: قد نمد تعليق الدراسة فى الجامعات أسبوعين

قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إنه قد يتم مد تعليق الدراسة في الجامعات لمدة أسبوع أو أسبوعين بعد تعليق الدراسة لمدة أسبوعين، مضيفًا: "نأمل ألا يكون هناك تأخير، وألا يؤثر ذلك على موعد الامتحانات".وأضاف "عبدالغفار"، في مؤتمر صحفي منذ قليل بمقر مجلس الوزراء، أن الأولوية لديهم للسيطرة على الفيروس، وعدم وجود تأثير سلبي على الطلاب.ولفت إلى أنه سيتم التواصل مع الطلاب بطرق ووسائل تواصل حديثة، و70 و80% من المناهج يمكن تدريسها بهذه الطريقة.وأوضح أنه في حال التأخير فقد يتم مد تعليق الدراسة في الجامعات أسبوعًا أو أسبوعين.