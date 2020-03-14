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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

وزير التعليم: عدد الطلاب المصابين بـ«كورونا» لا يزيد على 7

السبت 14/مارس/2020 - 06:33 م
طارق شوقي
طارق شوقي
محمد إبراهيم
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قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن عدد الطلاب المصابين بفيروس كورونا المستجد لا يزيد على 7 بينهم طالب في مدرسة سيتي بالزمالك، وهو ما بلغتهم به وزارة الصحة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأضاف وزير التعليم، في مؤتمر صحفي اليوم بمشاركة عدد من الوزراء، أنه لا يجب تواجد الطلاب في أماكن مزدحمة حتى لا يصابوا بالمرض، وإلا "يبقى معملناش حاجة".

وأشار إلى أنه سيتم استغلال قرار تعليق الدراسة، في إصلاح ما أفسدته العاصفة في المنشآت التعليمية وتطهيرها وتعقيمها.

وأوضح أنه سيتم إرسال رسائل للمعلمين والإداريين خلال 48 ساعة أو أقل لما هو مطلوب منهم، والإداريون سيكونون متواجدين في المنشأة التعليمية.

وأوضح أن امتحانات الشهادات العامة ستكون في ميعادها بالتعاون مع وزارة الصحة، لافتا إلى أن جدول الامتحانات لا يزال ساريًا، وسيمتحنون فيه حتى مع تأجيل الدراسة وذلك في الشهادات الإعدادية والثانوية، مضيفا: "التوقيت مهم عشان التنسيق ومينفعش نأجله".

وأوضح أنه سيعقد مؤتمرا صحفيا خلال 48 ساعة لتوضيح موقف امتحانات النقل، لافتا إلى أن امتحانات الصف الأول والثاني الثانوي ستكون إلكترونيا.

وأشار إلى أنه سيتم استخدام القنوات التعليمية وموقع خاص للدراسة من المنزل، وذلك للطلاب من 3 ابتدائي حتى 2 إعدادي، أما الإعدادية والثانوية العامة ستكون متاحة ديجيتال على بنك المعرفة المصري.

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