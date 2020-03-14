التشيك تغلق المطاعم والحانات والمتاجر 10 أيام بسبب «كورونا»

أصدرت الحكومة التشيكية، اليوم، مزيدًا من قرارات الحظر المتعلقة بفيروس كورونا المستجد.ومن بين القرارات إغلاق الحانات والمطاعم لمدة عشرة أيام بدءًا من اليوم، لافتة إلى أن حكومة البلاد قد قيدت في وقت سابق عدد ساعات عمل الحانات، غير أن الحكومة أكدت اليوم أنه يلزم اتخاذ اجراءات أكثر صرامة للحيلولة دون زيادة انتشار الفيروس.كما أن الحكومة قد أمرت أيضًا بإغلاق معظم المحلات ما عدا "السوبر ماركت" والصيدليات ومحطات الوقود وغيرها من المتاجر التي تبيع المواد المهمة.