75 مليار دولار تدفقات النقد الأجنبي في البنك الأهلي

أعلن يحيى أبوالفتوح نائب رئيس البنك الأهلي المصري، وصول إجمالي حجم تدفقات النقد الأجنبي لدى البنك الأهلي منذ تحرير سعر الصرف حتى الآن إلى 75 مليار دولار.وأكد أبوالفتوح، أن البنك يلبي طلبات المستوردين من الدولار بهدف فتح اعتمادات مستندية للسلع الأساسية وغير الأساسية دون وجود قوائم انتظار.يذكر أن رصيد الاحتياطي الأجنبي بلغ 45.5 مليار دولار، بنهاية شهر فبراير، وهو أعلى مستوى له منذ عام 2014.