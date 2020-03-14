وزير التعليم: امتحانات الشهادات الإعدادية والثانوية في موعدها

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن امتحانات الشهادات الإعدادية والثانوية ستكون في موعدها، وذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده اليوم مع رئيس الوزراء.وصدر قرار رئاسي ظهر اليوم، بتعليق الدراسة في المدارس والجامعات للحد من انتشار فيروس كورونا، ضمن إجراءات المرحلة الثانية التي حددها مجلس الوزراء مسبقًا لمواجهة الفيروس.