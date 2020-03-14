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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

رئيس الجمارك يزور ساحات الكشف والمركز اللوجستي الجديد

السبت 14/مارس/2020 - 06:29 م
كمال نجم
كمال نجم
راندا التوني
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زار كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك اليوم، ساحات الكشف ومقر المركز اللوجستي الجديد الذى تم تخصيصه لتشغيل وتطبيق منظومة العمل بالنافذة القومية الواحدة للتجارة الخارجية، بالتنسيق مع جميع الجهات العاملة في المنافذ الجمركية، وتابع الإنشاءات الجديدة للوقوف على موعد تسليم المبنى للجمارك والشركة المختصة بالعمل.

كما وجه «نجم» العاملين بسرعة إنهاء الإجراءات الجمركية وضرورة تفعيل المسار الأخضر ومنح المزايا المقررة للشركات المسجلة بالقائمة البيضاء بخدمة الفاعل الاقتصادي المعتمد من حيث أولوية الدور في قيد البيان الجمركي، والعرض على جهاز الفحص بالأشعة والكشف والمعاينة وسحب العينات، واستكمال إجراءات الإفراج بعد مواعيد العمل الرسمية، وتوفير منسق ميداني بالمركز اللوجستي، يساعد هذه الشركات فى إنهاء إجراءات الإفراج الجمركي، إضافة إلى متابعة مراحل فحص العينة بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.

وشدد على ضرورة الالتزام بتخفيض المستندات المطلوبة من الجميع، وعدم المطالبة بنموذج 4 الورقي أو إيصال المصاريف الإدارية طالما تم إرساله إلكترونيًا عن طريق البنوك.

كما تفقد أماكن اللجان الجمركية الثلاثية المشتركة مع مندوبى الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات والهيئة القومية لسلامة الغذاء، تفعيلًا لدور هذه اللجان طبقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3053 لسنة 2019 بالقيام بإتمام إجراءات المعاينة والفحص والرقابة للبضائع المستوردة أو المصدرة، وسحب العينات الممثلة للبضاعة إذا لزم الأمر، في وقت واحد وخلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أيام عمل من تاريخ تسجيل البيان الجمركي، وفي حضور أعضائها من ممثلي مصلحة الجمارك والهيئات، والجهات المختصة في كل لجنة بحسب نوع وطبيعة البضائع، ووفقًا للقوانين واللوائح والقرارات المنظمة لذلك بالتنسيق مع كل الجهات العاملة في الموانئ والمطارات والمنافذ، بما يضمن تيسير الإجراءات دون الإخلال بمقتضيات إحكام الرقابة واستيفاء مستحقات الخزانة العامة.

والتقى نجم، رئيس مصلحة الجمارك، مع القيادات الجمركية وبعض العاملين بجمارك دمياط، وتوجه لهم بالشكر ولجميع رجال الجمارك الشرفاء الأوفياء.

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