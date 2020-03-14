ترامب: خصصنا 4 مليارات دولار لمواجهة «كورونا»

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن فريق مكافحة فيروس كورونا بالولايات المتحدة يعمل بأقصى طاقته لدحر هذا المرض.جاء ذلك في تصريحات له، مساء اليوم السبت، خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض، بشأن فيروس كورونا.وأعلن ترامب، في كلمته للشعب الأمريكي، أنه تم تخصيص نحو 4 مليارات دولار لمواجهة فيروس كورونا، مشيرًا إلى إجراء مجاني للمواطنين للكشف عن فيروس كورونا.وشدد الرئيس ترامب على أن الولايات المتحدة لديها نظام مالي قوي قادر على مواجهة مثل هذه الأزمات.وأعلن ترامب، في وقت سابق، عن فرض حالة الطوارئ بالبلاد، ومنع دخول مواطني الدول الأوروبية ودول أخرى إلى الولايات المتحدة ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا.