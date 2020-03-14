بشار الأسد يؤجل انتخابات مجلس الشعب بسبب «كورونا»

أصدر الرئيس السوري بشار الأسد، اليوم، مرسومًا يقضي بتأجيل انتخابات مجلس الشعب، وذلك من ضمن الإجراءات الاحترازية التي تقوم بها الدولة للتصدي لفيروس كورونا.وذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا" أن المرسوم رقم 86 للعام 2020 يقضي بتأجيل انتخابات أعضاء مجلس الشعب للدور التشريعي الثالث المحددة بموجب المرسوم رقم 76 لعام 2020، من 13 أبريل إلى إجرائها يوم الأربعاء 20 مايو المقبل.