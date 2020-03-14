مدبولي: نشكر القوات المسلحة.. وآلية لتعويض متضرري الطقس السيئ

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة لن تتردد في اتخاذ أي إجراءات أو خطوات استباقية واحترازية للحد من فرص الإصابة بفيروس كورونا المستجد.وأضاف مدبولي، في مؤتمر صحفي منذ قليل، أن مصر تخطت موجة الطقس السيئ خلال الثلاثة أيام الماضية، موضحًا أن تقدير هيئة الأرصاد الجوية بأن هناك نصف مليار متر مكعب أمطار سقطت على مصر في خلال يومين فقط.وأوضح أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بأن يكون هناك تعويض للمناطق التي حدثت فيها أضرار جسيمة، وتم توجيه وزيرة التضامن الاجتماعي على ذلك.ولفت إلى أنه كانت هناك متابعة دقيقة بدقيقة، موجهًا الشكر للقوات المسلحة لمساعدة أجهزة الدولة لفتح مسارات لخروج أهالينا من بعض الأماكن الجبلية باستخدام إمكانيات تعبوية استثنائية، مشيرًا إلى أنه ستكون هناك آلية للتعويض.