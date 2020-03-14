«الوزراء»: نصف مليار متر مكعب حجم مياه الأمطار

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة تجاوزت أغلب المظاهر الجوية الصعبة، موضحًا أن بعض المناطق بدأت تشهد ظاهرة السيول، باندفاع المياه من أعلى الجبال إلى الأراضي والقرى، مثلما حدث في الصف وأطفيح وأبو زنيمة في سيناء.وأضاف خلال مؤتمر صحفي، اليوم، إن الأرصاد أبلغتهم أن حجم المياه التي سقطت على مصر خلال اليومين الماضيين بلغت نصف مليار متر مكعب.وتابع أن هذا الحجم من المياه لم تشهده مصر منذ عشرات السنوات، موضحًا أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجه بضرورة تعويض المناطق التي شهدت أضرارًا جسيمة.