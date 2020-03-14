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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

الحكومة: ارتفاع الإصابات بـ«كورونا» لـ109.. واكتشاف 4 حالات في المدارس

السبت 14/مارس/2020 - 06:15 م
كورونا
كورونا
محمد إبراهيم
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قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن عدد الإصابات الإجمالية بفيروس كورونا المستجد في مصر حاليًا 109 حالات، مؤكدًا أن مصر تظل ضمن الدول ذات المعدلات المنخفضة بالفيروس.

وأضاف "مدبولي"، في مؤتمر صحفي منذ قليل، أن الحكومة تأخذ جميع الإجراءات لمنع الانتشار، مطالبا المواطنين بالوعي الكامل وألا نجد الشباب والأطفال يخرجون ويتجمعون؛ فالهدف هو منع الاختلاط، ومن ثم يجب أن نقلل تواجدنا في الشارع والخروج بالنسبة للشباب ومن تسرى عليهم الإجازة.

ولفت رئيس الوزراء إلى أنه سيتم استغلال فترة تعطيل الدراسة لتعقيم وتطهير المنشآت خلال فترة الإغلاق لنتأكد من عدم وجود فرص لانتشار المرض بصورة كبيرة، موضحًا أن القرار اتخذ في توقيت جيد، وأننا لم نرد أن نتأخر مثل دول أخرى حتى لا ينتشر المرض بصورة أكبر.

وأشار إلى أنه خلال الأيام العشرة الماضية كانت هناك زيادة يومية في الإصابات، ووزارة الصحة تعلن كل الإصابات الجديدة الساعة الثامنة مساءً يوميًا.

ولفت إلى اكتشاف 3 أو 4 حالات بالفيروس في المدارس، ولا يظهر عليهم أعراض، منهم حالة طالب مخالط لوالده وكان حاملًا للفيروس.

وأشار إلى وجود 25% من الشعب المصري في المدارس والجامعات، موضحًا أن الحكومة تعمل على تقليل الاختلاط قدر الإمكان.

وقال إن الأكبر سنًا هم الأكثر عرضة للإصابة بالمرض والتأثر منه، ونحن أمة شابة يجب أن نقلل أيضًا فرص إصابة الشباب والأطفال بالمرض.

ولفت إلى أن قضية كورونا تمس أرواحنا وحياتنا كمصريين، مضيفًا: "حريصون على توفير سبل العلاج والوقاية للمصريين".

وشدد على أن أهم شيء هو الوقاية، ومن ثم تقليل فرص التواجد في تجمعات كبيرة حتى لا يكون هناك انتقال للمرض بسبب الاختلاط.

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