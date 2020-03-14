بعد قليل.. مؤتمر صحفى لرئيس الحكومة بمشاركة 4 وزراء

وصل منذ قليل، إلى مقر مجلس الوزراء، 4 وزراء للمشاركة في المؤتمر الصحفي الذي يعقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بعد قليل، لشرح قرار الدولة بتأجيل الدراسة لمدة أسبوعين.ويشارك في المؤتمر الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، والدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وأسامة هيكل، وزير الدولة لشئون الإعلام، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان.وأعلن السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، قبل قليل، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، اجتمع مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ووجه بتعليق الدراسة في الجامعات والمدارس لمدة أسبوعين، اعتبارًا من غد الأحد ١٥ مارس ٢٠٢٠، في إطار خطة الدولة الشاملة للتعامل مع أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد.كما وجه الرئيس بتخصيص 100 مليار جنيه لتمويل الخطة الشاملة وما تتضمنه من إجراءات احترازية.