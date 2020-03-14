الهند تعلن فيروس كورونا «كارثة مُنذَرة»

أعلنت الحكومة الهندية فيروس (كورونا المستجد) المتفشي في البلاد بأنه "كارثة مُنذَرة"، في إجراء وصفته بـ "التخلص الاستثنائي مرة واحدة" للفيروس المعدي واحتواء انتشاره.وقالت الحكومة - في بيان أوردته قناة (إن.دي.تي.في.) الهندية - اليوم السبت، إنه سيتم استخدام أموال "صندوق التعامل مع الكوارث" التابع لكل ولاية هندية من أجل توفير إقامة مؤقتة، وإمداد بالغذاء والماء والرعاية الطبية للمرضى والأشخاص في مخيمات الحجر الصحي.وأضافت الحكومة، أنه سيتم استخدام "صندوق التعامل مع الكوارث" أيضًا في دفع تكاليف توفير مراكز إضافية للفحوصات الطبية، ولمعدات حماية للشرطة وللرعاية الصحية وللسلطات المحلية، وكذلك لتوفير أجهزة المسح الحراري ومعدات أخرى ضرورية للمستشفيات الحكومية.وأشارت الحكومة إلى أنه لن تُستمد النفقات كلها إلا من أموال الولايات وليس من "صندوق التعامل مع الكوارث الوطني"، كما أنه لا يمكن أن تتجاوز إجمالي النفقات على المعدات نسبة الـ 10 بالمائة من المخصصات السنوية للصندوق.ولفتت القناة الهندية إلى أنه يوجد أكثر من 80 حالة مؤكد إصابتها بفيروس "كوفيد-19" في الهند، ومالا يقل عن حالتين وفاة لأسباب تتعلق بالفيروس.