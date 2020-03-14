إنشاء مجلس تنسيقي في روسيا لمكافحة «كورونا»

أعلن رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستن، إنشاء مجلس تنسيقي في روسيا لمكافحة فيروس "كورونا" المستجد.وقال رئيس مجلس الوزراء في تصريح صحفي اليوم السبت: قررنا إنشاء مجلس تنسيقي لمكافحة عدوى فيروس "كورونا".وأضاف أن المجلس التنسيقي سيضم غرفة العمليات للوقاية من الإصابة بالفيروس والسيطرة عليه واللجنة المعنية باستقرار الوضع الاقتصادي في البلاد ورؤساء المناطق وجميع الأطراف المعنية.يُذكر أن مجلس الوزراء الروسي عقد اليوم، اجتماعا لبحث جميع جوانب الوضع المتعلق بعدوى فيروس "كورونا" وتطوير الحلول اللازمة لمواجهة الفيروس.