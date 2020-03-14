جامعة الأزهر تعلن تأجيل الدراسة أسبوعين

أعلن المركز الإعلامي لجامعة الأزهر، تعليق الدراسة لمدة أسبوعين، وفقًا لقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي.وأوضح بيان المركز الإعلامي للجامعة، أن الإجازة خاصة بالطلاب فقط.وكان الرئيس قد وجه بتأجيل الدراسة لمدة أسبوعين فى المدارس والجامعات، ووجه بتخصيص 100 مليار جنيه لتمويل الخطة الشاملة وما تتضمنه من إجراءات احترازية، وذلك خلال اجتماع الرئيس السيسى مع الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء.