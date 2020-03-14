رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 14 مارس 2020 الموافق 19 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

وزير الرى: عكارة مياه نهر النيل تؤكد كفاءة شبكة تصريف السيول

السبت 14/مارس/2020 - 05:28 م
عكارة مياه نهر النيل
عكارة مياه نهر النيل
وائل القمحاوى
طباعة
صرح الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الموارد المائية والرى، بأن عكارة المياه فى نهر النيل، تؤكد أن شبكة تصريف مياه السيول تعمل بكفاءة عالية، بعد العاصفة التى تعرضت لها البلاد على مدار يومى الخميس والجمعة، مشيرًا إلى أن هذه العكارة ليس لها تأثير سلبى على جودة مياه الشرب والأراضى الزراعية.

وأوضح عبدالعاطى فى بيان صحفي اليوم أن مياه السيول تكون محملة بالرمال الناعمة والطمى الذى تجرفه عندما تسقط على قمم الجبال وأثناء انحدارها فى المخرات إلى أن ينتهى مصب هذه المخرات فى البحر أو نهر النيل أو حجزها بواسطة السدود وبحيرات التخزين التى يتم إنشاؤها للاستفادة من هذه المياه فى الأغراض التنموية للمواطنين المقيمين بالقرب منها، وبعد الانتهاء من العاصفة المطرية وتوقف المياه عن الجريان تبدأ المياه المتجمعة خلف السدود والبحيرات فى الاستقرار، ومن ثم تتحرك المواد الناعمة والطمى إلى أسفل محدثة ما يسمى ظاهرة الإطماء.

وأضاف عبدالعاطى أن الإطماء يؤدى إلى تقليل السعة التخزينية للسدود والبحيرات، وعليه تقوم وزارة الرى بإزالة ما تم ترسيبه بعد نهاية كل سيل للمحافظة على الكفاءة التخزينية لهذه المنشآت، كاشفًا عن وجود لجنة علمية لتقييم آثار السيول التى سقطت على المنشآت، للتأكد من سلامتها وتقدير كمية المياه التى تم حصادها وبحث أفضل الطرق لاستغلالها.

وأشار عبدالعاطى إلى أنه يتم تحليل البيانات التى يتم جمعها من خلال شبكة أجهزة قياس الأمطار المنتشرة فى جميع أنحاء الجمهورية وتحديد المناطق التى سقطت عليها المياه من خلال خرائط التنبؤ والنماذج الرياضية المتاحة لدى وزارة الرى، وذلك لتحديد إجمالى كمية الأمطار التى سقطت بكل منطقة على مستوى الجمهورية، وكذلك حساب حجم المياه التى تم حصادها خلف السدود وداخل بحيرات التخزين، وما تم فقده بالجريان السطحى إلى البحر ونهر النيل.

وأكد عبدالعاطى أن الوضع آمن في شبكات الترع والمصارف ومخرات السيول والبحيرات والسدود، وأن أجهزة الوزارة في كل المواقع تتابع عن كثب تطورات موجة الأحوال الجوية الحالية التي انتهت السبت.

موضوعات متعلقة

توقعات الأرصاد لحالة الطقس الفترة المقبلة (فيديو)

بعد تأجيل الاختبارات.. كيفية التسجيل في الأكاديمية المهنية للمعلمين الترقيات 2020 كادر المعلم؟

رئيس اللجنة الطبية باتحاد الكرة: قد يتم تعليق الدورى خلال ساعات

وفاة سيدة وانهيار منزل.. «شعراوى» يكشف تداعيات العاصفة اليوم

الصور

image description

الرياح تقتلع أشجارًا فى الدقى وسقوط أمطار على «قصر النيل»

image description

الهلال الأحمر يقدم البطاطين والطعام لأهالى قرية الزرايب

image description

في ذكرى وفاة «العقاد».. كتب عملاق الأدب العربي الأكثر رواجا بـ«الأزبكية»

image description

وزير النقل كامل الوزير في موقع حادث قطاري إمبابة

image description

أول صور من موقع تصادم قطارين في إمبابة

الأكثر قراءة

بعد تأجيل الاختبارات.. كيفية التسجيل في الأكاديمية المهنية للمعلمين الترقيات 2020 كادر المعلم؟

السيسى يوجه بتعليق الدراسة بالمدارس والجامعات أسبوعين ويخصص 100 مليار جنيه للإجراءات الاحترازية من كورونا

وزارة الشباب: ليس هناك إلغاء أو تعطيل للنشاط الرياضي

مصطفى بكري يكشف مفاجأة عن سبب «عرج» هشام عشماوي

إنفوجراف

image description

سكان المعادي يكشفون تفاصيل حماية كلاب وقطط الشوارع خلال العاصفة

image description

خطوات مطلوبة من المصريين بالخارج حال تعرضهم لمشكلة (إنفوجراف)

image description

كيف تحمى حياتك أثناء القيادة فى الطقس السيئ؟ (إنفوجراف)

image description

رؤساء تحت رحمة الحجر الصحي.. كيف هزم كورونا مسئولي العالم؟ (إنفوجراف)

أيام زمان

أسرار الخلاف الكبير بين محمود ياسين ويوسف شاهين.. «خسارة كبيرة لأحدهما»

سر معركة هند رستم مع إسماعيل ياسين فى «ابن حميدو»

الحكاية الحقيقية لمشهد «عباس الضو بيقول لأ».. أسير بحرب أكتوبر السبب

أفلام عرضت بعد موافقة عبد الناصر والسادات.. «على مسئولية الرئيس»

نجم الساعة

أسرار الخلاف الكبير بين محمود ياسين ويوسف شاهين.. «خسارة كبيرة لأحدهما»

الصحة

مشكلة تساقط الشعر وأحدث الطرق للتغلب عليها.. الدكتور مصطفى زيدان يوضح

الصليب الأحمر: الاحتياجات العاجلة وطويلة الأمد لسوريا «هائلة»

هل ينقل المتعافون من فيروس كورونا العدوى؟

الفواكه والألياف تحميك من الإصابة بسرطان القولون

منوعات

بعد تأجيل الاختبارات.. كيفية التسجيل في الأكاديمية المهنية للمعلمين الترقيات 2020 كادر المعلم؟

محمد خدة الفنان التشكيلي.. لماذا يحتفي جوجل بالرسام الجزائري؟

طوكيو تتعهد بتطبيق كل إجراءات الوقاية خلال مسيرة الشعلة

«ريفر بليت» يرفض خوض مباراة في الكأس خوفا من كورونا

مقالات الرأي
ماجد حبته
أمطار من الحديد المنصهر!
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ مصطفى العروسى.. الدقة وقوة الشخصية
بسنت حسن
«أليس» فى بلاد العجائب
د.كريمة الحفناوى
يوم المرأة المصرية.. زينب الكفراوى ودرية شفيق
المزيد

الثقافة

الخميس.. «هارب من الموت» على مائدة مركز الهالة الثقافى

البحوث الإسلامية تصدر «مختارات من تراث» للشيخ محمد خضر

26 مارس.. أسامة علام يناقش «الحى العربى» بمركز الهالة الثقافى

«نقوش الثقافى» يستضيف أشرف العشماوى.. 22 مارس