وزير الرى: عكارة مياه نهر النيل تؤكد كفاءة شبكة تصريف السيول

صرح الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الموارد المائية والرى، بأن عكارة المياه فى نهر النيل، تؤكد أن شبكة تصريف مياه السيول تعمل بكفاءة عالية، بعد العاصفة التى تعرضت لها البلاد على مدار يومى الخميس والجمعة، مشيرًا إلى أن هذه العكارة ليس لها تأثير سلبى على جودة مياه الشرب والأراضى الزراعية.وأوضح عبدالعاطى فى بيان صحفي اليوم أن مياه السيول تكون محملة بالرمال الناعمة والطمى الذى تجرفه عندما تسقط على قمم الجبال وأثناء انحدارها فى المخرات إلى أن ينتهى مصب هذه المخرات فى البحر أو نهر النيل أو حجزها بواسطة السدود وبحيرات التخزين التى يتم إنشاؤها للاستفادة من هذه المياه فى الأغراض التنموية للمواطنين المقيمين بالقرب منها، وبعد الانتهاء من العاصفة المطرية وتوقف المياه عن الجريان تبدأ المياه المتجمعة خلف السدود والبحيرات فى الاستقرار، ومن ثم تتحرك المواد الناعمة والطمى إلى أسفل محدثة ما يسمى ظاهرة الإطماء.وأضاف عبدالعاطى أن الإطماء يؤدى إلى تقليل السعة التخزينية للسدود والبحيرات، وعليه تقوم وزارة الرى بإزالة ما تم ترسيبه بعد نهاية كل سيل للمحافظة على الكفاءة التخزينية لهذه المنشآت، كاشفًا عن وجود لجنة علمية لتقييم آثار السيول التى سقطت على المنشآت، للتأكد من سلامتها وتقدير كمية المياه التى تم حصادها وبحث أفضل الطرق لاستغلالها.وأشار عبدالعاطى إلى أنه يتم تحليل البيانات التى يتم جمعها من خلال شبكة أجهزة قياس الأمطار المنتشرة فى جميع أنحاء الجمهورية وتحديد المناطق التى سقطت عليها المياه من خلال خرائط التنبؤ والنماذج الرياضية المتاحة لدى وزارة الرى، وذلك لتحديد إجمالى كمية الأمطار التى سقطت بكل منطقة على مستوى الجمهورية، وكذلك حساب حجم المياه التى تم حصادها خلف السدود وداخل بحيرات التخزين، وما تم فقده بالجريان السطحى إلى البحر ونهر النيل.وأكد عبدالعاطى أن الوضع آمن في شبكات الترع والمصارف ومخرات السيول والبحيرات والسدود، وأن أجهزة الوزارة في كل المواقع تتابع عن كثب تطورات موجة الأحوال الجوية الحالية التي انتهت السبت.