أسقفية الشباب تعقد اللقاء الأسبوعي للشباب الخريجين بغمرة اليوم

تعقد أسقفية الشباب للأقباط الأرثوذكس، تحت رعاية الأنبا موسى الأسقف العام للشباب، مساء اليوم السبت، لقاءً خاصًا لشباب الخريجين، في كنيسة السيدة العذراء للسريان الأرثوذكس، بغمرة.ويشارك في اللقاء الروحي، عدد غفير من الشباب والفتيات الخريجين على مستوى جميع الإيبارشيات المصرية، ويتضمن اللقاء عدة فقرات روحية، وترفيهية تشمل: "صلاة وترانيم وتأملات".يذكر أن أسقفية الشباب للأقباط الأرثوذكس، تشمل 22 لجنة بينها لجنة الخريجين، وأسس تلك اللجان الأنبا موسى الأسقف العام للشباب.