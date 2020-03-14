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السبت 14 مارس 2020 الموافق 19 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

وزير الرى: استمرار رفع حالة الطوارئ لمواجهة تداعيات العواصف

السبت 14/مارس/2020 - 05:21 م
الدكتور محمد عبد
الدكتور محمد عبد العاطى
وائل القمحاوى
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عقد الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الموارد المائية والرى، اجتماعًا موسعًا شمل عددًا من قيادات الوزارة، في إطار المتابعة المستمرة على مدار الساعة، لمتابعة الإجراءات والموقف الحالي لشبكات الري والصرف والمحطات ومخرات السيول ومنشآت الحماية من السيول التابعة للوزارة، ومناقشة الاستفادة القصوى من مياه السيول.

ويأتى هذا الاجتماع ضمن سلسلة من الاجتماعات المستمرة لمتابعة إدارة الأزمة المرتبطة بمواجهة تداعيات العواصف المطرية التي شهدتها البلاد على مدار اليومين السابقين،  والتى يعقدها  الوزير لمتابعة الموقف أولًا بأول مع كل أجهزة الوزارة على مستوى الجمهورية والتدخل اللحظي في أي موقف طارئ يستدعي التنسيق مع الأجهزة المعنية بالدولة للتخفيف من آثار العواصف المطرية التي شهدتها البلاد خلال الأيام الماضية، مع متابعة استمرارية رفع درجة الاستعداد والجهوزية القصوى لكل الأجهزة المختصة بالوزارة، واستنفار المعدات والأفراد بكل قطاعات الوزارة للتعامل مع حالات الطوارئ.

ووجه وزير الموارد المائية والرى خلال اجتماعاته المستمرة بقيادات الوزارة، بضرورة استمرار حالة الطوارئ، واستنفار جميع أجهزة الوزارة لمواجهة تداعيات العواصف المطرية التى شهدتها البلاد.

وأكد قدرة الوزارة وجاهزيتها للتعامل مع أي مستجدات تطرأ في شبكات الترع والمصارف ومخرات السيول والبحيرات والسدود، وأن أجهزة الوزارة بكل المواقع تتابع عن كثب تطورات موجة الأحوال الجوية الحالية، والتي من المتوقع أن تنتهي اليوم السبت.

وأشاد  الوزير فى نهاية الاجتماع بالدور الذى قام به كل العاملين بالوزارة والمستمر حتى اللحظة الموجودين فى كل المواقع بطول محافظات الجمهورية وعرضها خلال فترات عدم الاستقرار المناخية وبعدها على ما بذلوه ويبذلونه من جهد ملموس لإدارة الأزمة الحالية والمتابعة الدقيقة مع غرفة العمليات والطوارئ بالوزارة لتخطى كل الصعوبات على أرض الواقع.

كما ثمن التنسيق والتعاون مع كل أجهزة الدولة علي جميع المستويات وتعاون وتفهم المواطنين والاستجابة للقرارات التي اتخذتها الدولة للتعامل مع هذه الأزمة.

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