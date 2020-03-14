أحمد الشامي ضيف شرف «أسود فاتح» مع هيفاء وهبي

اقترب الفنان أحمد الشامي عضو فريق واما الغنائي من الانتهاء من تصوير أحداث مشاهده كضيف شرف في مسلسل "أسود فاتح" الذي تقوم ببطولته الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، ومن المقرر عرضه في سباق رمضان المقبل.ويشارك في "أسود فاتح" كل من شريف سلامة وصبري فواز وأحمد فهمي ومن إخراج كريم العدل.من ناحية أخري، يواصل الشامي تصوير أحداث دوره في مسلسل "فرصة ثانية" الذي يشارك فيه بجانب ياسمين صبري كأحد الأبطال الرئيسين، ويقدم خلاله شخصية محامي وهو صديق البطل أحمد مجدي، كما يقدم مسلسل إذاعي بصحبة فريق واما وهي أول تجربة فنية تجمعهم مع بعض.