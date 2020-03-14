السيسى يوجه بتعليق الدراسة بالمدارس والجامعات أسبوعين ويخصص 100 مليار جنيه للإجراءات الاحترازية من كورونا



وأوضح راضي، أن توجيهات الرئيس السيسى جاءت في إطار خطة الدولة الشاملة للتعامل مع أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد.

ولفت متحدث الرئاسة إلى أن الرئيس السيسى وجه أيضا بتخصيص 100 مليار جنيه لتمويل الخطة الشاملة وما تتضمنه من إجراءات احترازية.

قال السفير بسام راضى، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى وجه، خلال اجتماعه بالدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بتعليق الدراسة في الجامعات والمدارس لمدة أسبوعين اعتبارًا من غدًا الأحد 15 مارس.