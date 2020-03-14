دورة تدريبية لرفع كفاءة العاملين بالإسعاف بالوادى الجديد

نفذت هيئة الإسعاف، اليوم، دورة تدريبية للعاملين على سيارات الإسعاف بالوادي الجديد، وذلك من أجل رفع كفاءتهم وتطوير الأداء الإسعافي والتعامل مع الأزمات والكوارث.وأكد رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الجنوبية بهيئة الإسعاف المصرية الدكتور أحمد سيف، تدريب أطقم سيارات الإسعاف بالوادي الجديد على ما تم تحديثه في مجال الإسعافات الأولية لوصول بأطقم سيارات الإسعاف إلى المعدلات العالمية في التعامل مع مصابي الحوادث والمرضى.وأضاف "سيف" أنه يجري حاليًا تدريب العاملين بإسعاف الوادي الجديد على التعامل مع الأزمات والكوارث ورفع كفاءة الأطقم الطبية وتزويدهم بالمعلومات الطبية الجديدة.وذكر مدير مرفق إسعاف الوادي الجديد أحمد النفار، أن هذه الدورة سوف تشمل جميع المسعفين العاملين على السيارات على مدى 7 أيام من أجل رفع كفاءتهم وتطوير الأداء الإسعافي.وأشار النفار إلى أن الدورة تنفذ تحت رعاية الدكتور محمد جاد، رئيس هيئة الإسعاف المصرية والدكتور عبد المنعم الجيش، رئيس العمليات والتشغيل.