محافظ المنيا يزور مصابي انهيار الصحراوي الشرقي

زار اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، السبت، أحد المصابين بمستشفى المنيا العام، نتيجة موجة الطقس السيئ الذي تعرضت له المحافظة، عقب تعرض الطريق الصحراوي الشرقي لهبوط بعد أن جرفت تجمعات مياه الأمطار الغزيرة الطريق، وتسببت في حدوث قطع عرضي، وانهيار شلّ حركة السير بالطريق.اطمئن المحافظ على صحة أحد المصابين، 28 عامًا، من أبناء محافظة كفر الشيخ، حيث تابع مع الدكتور عماد حنا، مدير المستشفى الحالة العامة للمصاب، كما طمأنه بتوفير الخدمات والرعاية الطبية اللازمة له طوال إقامته بالمستشفى لاستكمال العلاج، موجّهًا مسئولي الصحة بتوفير الخدمات الطبية اللائقة له، حتى تماثله للشفاء وخروجه من المستشفى.كان محافظ المنيا قد تفقد فجر أمس الطريق الصحراوي الشرقي، بعد أن جرفت تجمعات مياه الأمطار الغزيرة الطريق، وتسببت في حدوث قطع عرضي، وانهيار أعاق حركة السير بالطريق، ما أسفر عن انزلاق بعض السيارات وسقوطها بموقع الهبوط، وتم إنقاذ أحد المصابين ونقله إلى مستشفى المنيا العام.أعلنت غرفة عمليات المحافظة الرئيسية، بالتنسيق مع إدارة المرور بالمحافظة، عن إغلاق طريق الصعيد الشرقي، للقادم والمتجه من والى محافظة الجيزة، كما تم إغلاق الطريق الصحراوي الشرقي القديم، عند كمين زاوية الجدامي بمركز مغاغة، وعلى القادمين إلى المنيا، أو المتجهين إلى محافظة الجيزة اتباع الطريقين الصحراوي الغربي، أو الطّريق الزراعي.