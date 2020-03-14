«الداخلية» تواصل دورها الإنسانى تجاه المتضررين من الأمطار (فيديو)

واصلت أجهزة الأمن بالقاهرة والجيزة دورها الإنسانى مع أهالي بعض المناطق المنكوبة جراء حالة الطقس السيء، انطلاقًا من دورها المجتمعي تجاه المواطنين.تلقت العديد من الأجهزة الأمنية بلاغات تفيد ارتفاع منسوب مياه الأمطار ببعض المناطق والقرى بمحافظتى القاهرة والجيزة (15 مايو " القاهرة" - العزبة الشرقية، كفر الديسمى، عرب السودان، عرب أبوساعد "الجيزة")، الأمر الذى أدى إلى وقوع تلفيات ببعض المرافق العامة وتأثر مساحات من الأراضى الزراعية والمنازل السكنية.على الفور انتقلت وحدات الإنقاذ من قوات الحماية المدنية مصحوبة بقوات التدخل السريع وسيارات النجدة، وتم التعامل مع البلاغات المختلفة بإنقاذ العالقين فى المنازل المنهارة جزئيًا، كما تم انتشال السيارات العالقة بالمياه وإنقاذ قائديها.وقد لاقت سرعة انتقال القوات لمحال البلاغات استحسان ورضا المواطنين، وقدموا الشكر إلى أجهزة وزارة الداخلية على الجهد المبذول فى التعامل مع كل البلاغات.وقامت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بتوزيع المساعدات العينية (بطاطين، عبوات مواد غذائية متنوعة) على المواطنين المتضررين من موجة الطقس السيىئ ببعض المناطق بمنطقة 15 مايو.يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، وانطلاقًا من المسئولية المجتمعية للوزارة الهادفة إلى تقديم كل أوجه المساعدة للمواطنين، لا سيما في المواقف الطارئة التي تتطلب تدخل أجهزة الأمنية، وفى ظل التداعيات الأخيرة التي شهدتها بعض المناطق جراء موجة الطقس السيىئ.