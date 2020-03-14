موريتانيا تغلق المدارس والجامعات لمدة أسبوع بسبب كورونا

أعلنت موريتانيا، اليوم السبت، إغلاق المدارس والجامعات لمدة أسبوع، في إطار إجراءات مكافحة انتشار فيروس كورونا الجديد.وذكرت الإذاعة الموريتانية أن القرار اتخذ في ختام اجتماع للحكومة، ترأسه رئيس الوزراء الموريتاني إسماعيل ولد الشيخ سيديا، على أن يعاد النظر في هذه الفترة وفق ما يقتضيه تطور الوضع لحماية المواطنين والحفاظ على صحتهم.كما قررت الحكومة، وفق بيان صدر في ختام الاجتماع، خضوع كل المسافرين القادمين من المناطق المتضررة للعزل الصحي الذاتي لمدة 14 يوما، يبقون فيها في منازلهم بعيدا عن الاتصال بأي شخص آخر، وستضع المصالح الحكومية المعنية الآلية المناسبة لتنفيذ الإجراء وتقليص عدد نقاط العبور الحدودية، وتعزيز نظام المراقبة الصحية فيها، بما يضمن التحكم في مداخل البلاد، ومراقبة صحية ناجعة لكل الداخلين.ودعت الحكومة الموريتانية المواطنين من باب الاحتراز إلى تجنب التجمعات والفعاليات والأحداث التي تكون مناسبة لاجتماع العديد من الأشخاص في حيز واحد.كانت موريتانيا سجلت، مساء الجمعة، إصابة مهندس نمساوي قادم من أوروبا بفيروس كورونا.