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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«بعد تحسن الطقس».. قلعة قايتباى تستقبل سائحين من جنسيات مختلفة

السبت 14/مارس/2020 - 04:45 م
قلعة قايتباي
قلعة قايتباي
هبه عويضه
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استقبلت قلعة قايتباي بالإسكندرية، اليوم السبت، العديد من السياح الأجانب من العديد من الجنسيات، وذلك بعد تحسن الأحوال الجوية بالمدينة الساحلية.

وقال محمد متولي، مدير عام الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية بالإسكندرية والساحل الشمالي، إن قلعة قايتباي الأثرية بمنطقة بحري، قد استقبلت اليوم سائحين من عدة جنسيات مختلفة.

وأضاف متولي أن الجنسيات تنوعت بين دول روسيا وإنجلترا وماليزيا، بالإضافة إلى المصريين، حيث شهدت القلعة اليوم إقبالًا متوسطًا بعد تحسن الأحوال الجوية.

وكانت قد شهدت محافظة الإسكندرية، خلال الأيام الماضية طقسًا متقلبا ورياحا شديدة وأمطارا غزيرة على كل أنحاء المحافظة بالتزامن مع إعصار التنين الذي ضرب البلاد خلال ثلاثة أيام.

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