بحضور وزيرة التضامن.. قداس جنائزى جماعى لضحايا «الزرايب»

أدى المئات منذ قليل اليوم السبت، صلاة القداس الجنائزي الذي أقيم في منطقة مار مرقس بمدينة 15 مايو، على جثامين ضحايا السيول بقرية الزرايب.كان الأنبا بسنتى، أسقف حلوان والمعصرة، والقمص مخيائيل جرجس، وكيل عام المطرانية، والقس إثناسيوس رزق والأنبا شنودة، في مقدمة صلاة القداس، بحضور نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، نيابة عن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، علاوة على عدد من القيادات الشعبية والتنفيذية.كان قد لحق كثير من الضرر بأهالي منطقة الزرايب فى مدينة 15 مايو، بسبب السيول التي شهدتها البلاد، وأدت إلى سقوط ضحايا وخسائر فادحة، ومن المقرر أن يتم نقل السكان لمنطقة جديدة أو تطوير منطقة الزرايب لتكون مؤهلة للعيش بها وفقًا لتعليمات رئيس الوزراء.