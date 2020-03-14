الخميس.. «هارب من الموت» على مائدة مركز الهالة الثقافى

يستضيف مركز الهالة الثقافي بالمعادى، حفل إطلاق وتوقيع المجموعة القصصية «هارب من الموت» للكاتب الجزائرى لخضر بن الزهرة، والصادرة عن دار الهالة للنشر والتوزيع، ويدير اللقاء الكاتب عماد العادلى، في تمام الساعة السادسة مساء يوم الخميس الموافق 19 مارس الجارى.وعلى غلاف المجموعة نقرأ: «تراكمات الفشل العاطفي، والعثرات النفسية؛ تصيب البطل بالصراعات، وتحيله إلى حالات من الانطواء والاكتئاب؛ حتى يتجلى له الموت مخاطبًا ومطاردًا، ثم يقع ضحية حادث يوشك أن ينهيه، وحبه للحياة.. لأن يصنع شيئًا ما يصارع ويقاوم، وتساعده روحه الكاتبة التى تنبعث من داخله؛ تطالبه بالعودة وبالتحدي، وتقول له لا بد أن نواجه أوجاعنا ونمضى، وإن كنا نكتب، فالكتابة سلاح للخروج من سلطة هزائمنا وتحويلها إلى صور إبداعية بمختلف أصنافها».