الصحة السعودية: ارتفاع حالات الإصابة بكورونا إلى 86

أعلنت وزارة الصحة السعودية أن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) في البلاد بلغ 86 إصابة، شفيت حالة واحدة منها، وتوجد أخرى في العناية المركزة وفي طريقها للتعافي.. مشيرة إلى أن باقي الحالات في وضع مطمئن.وشددت الوزارة، خلال مؤتمر صحفي نقلته قناة (العربية الحدث) الإخبارية اليوم السبت، على أن التزام المواطنين بالتعليمات ضروري للغاية للوقاية من كورونا، مطالبة بضرورة تقليص التحركات مع ملازمة المنازل وتجنب التجمعات.ولفتت إلى أنه في حال ظهرت أي أعراض يجب أن يبادر الشخص لمراجعة أقرب مركز صحي.. داعية المواطنين إلى تجنب الشائعات والرجوع للمصادر الموثوقة.