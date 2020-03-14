عبيد يبنون الأضرحة.. عمال البنية التحتية لكأس العالم بقطر فى مأساة

30 ألف عامل في قطر، يتعاملون يوميًا مع مشاريع تشرف عليها الهيئة المسئولة عن تخطيط وبناء البنية التحتية لكأس العالم.ومن المفترض أن هؤلاء العمال يعملون في أكثر القواعد صرامة، لحمايتهم من تطبيق معايير رعاية العمال في 2014.المعايير التي تتضمنها العقود الممنوحة للشركات العاملة في مواقع كأس العالم، تغطي قضايا تشملالتوظيف الأخلاقي ودفع الرواتب في الوقت المناسب وحظر تام للعمل القسري، وتم نقل كأس العالم إلى أماكن حديثة تفي بمعايير محددة، في الوقت الذي أطلقت فيه اللجنة العليا برنامج لدفع مدفوعات لآلاف العمال الذين دفعوا رسوم التوظيف.وفي أغسطس 2018 على سبيل المثال، أقر منظمو كأس العالم في قطر بأن المقاولين الذين يعملون في أحد الملاعب لعام 2022 قد انتهكوا حظرًا لساعات العمل في الصيف، حيث يحظر العمل في الهواء الطلق في بعض الأحيان عندما تشكل درجات الحرارة المرتفعة في الصيف والتي تشكل خطرًا بالغًا على صحة العمال.في فبراير 2018، أظهرت مراجعة 19 مقاولًا يعملون في مواقع كأس العالم أن انتهاكات، مثل استبدال العقود وساعات العمل المفرطة ظلت موجودة لدى غالبية كبيرة من الشركات التي تتم مراجعة ظروف العمل لديها. وتقول اللجنة العليا إنها تواصل العمل على مواجهة التحديات التي حددتها هذه المراجعات.وعلقت صحافة العالم على الأوضاع المأساوية لعمال كأس العالم في قطر. نشرت جريدة الإندبندنت البريطانية تقريرًا بعنوان:"كأس العالم 2022: العمال في قطر ليسوا عمالًا، إنهم عبيد، ويقومون ببناء الأضرحة، وليس الملاعب".وكتبت الجارديان بعنوان "كشف: "عبيد كأس العالم في قطر.. حصري: إساءة معاملة واستغلال العمال المهاجرين الذين يحضرون الإمارة لعام 2022 ".في عام 2014، أصدر الاتحاد الدولي لنقابات العمال ITUC، تقريرًا قاسيًا وصف قطر بأنها "دولة بلا ضمير".تضمن تقريرًا للاتحاد الدولي للنقابات (ITUC) شهادات من العمال أنفسهم عن الفظائع التي تعرضوا لها في قطر.يقول أحد العمال: "ذهبت إلى الموقع في صباح الأحد الأيام في الساعة الخامسة صباحًا وكانت هناك دماء في كل مكان. لا أعرف ما الذي حدث، لكن تمت تغطيتها بدون أي تقارير. عندما أبلغت عن هذا، قيل لي إذا لم تتوقف عن الشكوى سيتم صرفك "تشمل الانتهاكات التي تم العثور عليها ما يلي:-العمال الذين يعيشون في "سكن غير صالح ومكتظ" .-أرباب العمل الذين يصادرون جوازات سفر العمال .-العمال المهددين بسبب الشكوى من ظروف العمل .-العمال الذين يضطرون إلى دفع ما يصل إلى 4300 دولار لموظفي التوظيف في وطنهم الأم، للحصول على وظيفة في قطر، مع عدم دفع البعض للأجور.