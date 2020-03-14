ندب الأدلة الجنائية لمعاينة حريق محل فلاتر مياه بالإسكندرية

قررت نيابة المنتزه أول بالإسكندرية، ندب الأدلة الجنائية لمعاينة حريق محل فلاتر مياه، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، وسؤال العاملين بالمحل.تلقى اللواء سامي غنيم، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة المنتزه أول، يفيد بورود بلاغ من الأهالي بنشوب حريق بمحل أسفل عقار بشارع جمال عبد الناصر بجوار نفق سيدي بشر، علي الفور انتقل ضباط مباحث القسم وقوات الحماية المدنية وسيارة إسعاف إلى موقع البلاغ.تمت السيطرة على الحريق وإخماد النيران، ومنع انتشار اللهب إلى الوحدات السكنية المجاورة للمحل، وبالمعاينة والفحص تبين نشوب حريق بمحل "فلاتر مياه"، بسبب حدوث ماس كهربائي ما أدى لتفحم محتويات المحل بالكامل، دون حدوث أي إصابات، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيقات.