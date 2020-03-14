الصين تتعهد بمساعدة أفغانستان فى مكافحة كورونا

قال السفير الأفغاني لدى الصين جاويد أحمد قائم، اليوم السبت، إن بكين تعهدت بأن تشارك كابول تجربتها فيما يتعلق باختبارات وعلاجات فيروس كورونا.وذكرت وكالة أنباء باجفاك الأفغانية أن جاويد أدلى بهذه التصريحات مع ظهور ثلاث حالات جديدة من فيروس كورونا في أفغانستان.من ناحية أخرى، قال مسئولو في الصحة والهجرة الأفغانية: إن باكستان رحلت ستة مواطنين أفغان يعانون من أعراض فيروس كورونا إلى كابول بعد فحصهم في ميناء تورخام الحدودي، أمس الجمعة.وأعلنت وزارة الصحة الأفغانية أن إجمالي الحالات المصابة بفيروس كورونا في أفغانستان وصلت إلى عشر حالات، منها خمس حالات في إقليم هيرات، وثلاث في إقليم سامانجان، وواحدة في إقليم كابيسا، وواحدة في إقليم بلخ.وأجرت الوزارة اختبارات لـ181 حالة مشتبهًا بها، حيث تبين إصابة عشرة بالفيروس وخلو 171 من الفيروس.