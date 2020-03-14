تأجيل محاكمة 5 متهمين بالقتل فى المعادى لـ8 أبريل

أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، محاكمة 5 متهمين لاتهامهم بالقتل مع سبق الإصرار والترصد بالمعادى، إلى جلسة 8 أبريل المقبل.والمتهمون هم كلا من: "شريف. ك" و"أحمد. ك" و"ناصر. ك" و"ربيع. ع" و"إبراهيم. ع".صدر القرار برئاسة المستشار ياسر طه رفاعي، وعضوية المستشارين جمال أبوطالب وهيثم الطنطاوي وأحمد الحوفي، وأمانة سر عادل الشيخ وعبدالمجيد حلمى.وأسندت النيابة إلى المتهمين، وفق أمر الإحالة إلى محكمة الجنايات، أنهم بدائرة قسم المعادي بمحافظة القاهرة قتلوا عمدًا المجني عليه "محي. م"، مع سبق الإصرار والترصد، بأن عقدوا العزم وبيتوا النية على ذلك، وأعدوا لذلك الغرض أسلحة نارية وأخرى بيضاء، وتوجهوا صوب محل الواقعة، حيث أيقنوا تواجد المجني عليه نتيجة خلافات سابقة، وما إن شاهدوه حتى أطلق أولهم صوبه وابلًا من الأعيرة النارية، محدثًا به الإصابات الواردة بتقرير الصفة التشريحية، والتى أودت بحياته، قاصدين من ذلك قتله حال وجود باقيهم بمحل الواقعة للشد من أزره ومعاونته.وقد اقترنت الجناية بأخرى، أنهم بذات المكان والزمان شرعوا في قتل المجني عليهم "محمد. م" و"ماهر. م" مع سبق الإصرار والترصد، بأن أطلقوا صوبهما الأعيرة النارية من ذات الأسلحة حوزتهم، محدثين بهما الإصابات المبينة بالتقرير الطبي إلا أنه أوقف إثر جريمتهم لسبب لا دخل لإرادتهم به وهو مداركتهم العلاج.كما أحرزوا وحازوا سلاحًا آليًا وبندقية خرطوش وفرد خرطوش وذخائر مما تستعمل في هذا الأسلحة مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها، كما أحرزوا وحازوا سلاحًا أبيض- سنجة دون مسوغ من الضرورة الحرفية أو المهنية.