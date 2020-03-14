فلسطين تطلب الإفراج عن الأسرى فى ظل تفشى كورونا بإسرائيل

طالب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد آشتية، اليوم السبت، سلطات الاحتلال الإسرائيلي بالإفراج عن جميع الأسرى، خاصة المرضى والمصابين بالأمراض المزمنة والأطفال، حفاظًا على أرواحهم في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في إسرائيل.وقال آشتية - على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك)، حسبما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا): سنوجه رسالة إلى هيئة الصليب الأحمر الدولية لمطالبتها بالعمل على الإفراج عن الأسرى وضمان سلامة المحكومين في سجون الاحتلال، والتأكد من مراعاة إدارة السجون إجراءات السلامة العامة لحماية أسرانا، خصوصا الحد من حالة الاكتظاظ في هذه السجون".وأكد رئيس الوزراء الفلسطيني أن هيئة شئون الأسرى والمحررين ستتابع سلامة أكثر من 6 آلاف أسير يقبعون في سجون الاحتلال، من خلال الأطر القانونية والإنسانية.