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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

اللجنة الطبية بالاتحاد المصرى لكرة القدم تبحث إجراءات مواجهة كورونا

السبت 14/مارس/2020 - 04:25 م
كورونا
كورونا
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عقدت اللجنة الطبية بالاتحاد المصرى لكرة القدم اجتماعها الخامس، اليوم السبت، وذلك لمناقشة وبحث الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا.

وقررت اللجنة اتباع كل التعليمات والإجراءات الوقائية الصادرة من وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية، وإلزام الهيئات الرياضية (الأندية -  مراكز شباب) التابعة للاتحاد والمنتخبات القومية وفروع الاتحاد باتباع عدد من الإجراءات الوقائية وهي:

1) تطهير غرف خلع ملابس اللاعبين والحكام وغرف الاجتماعات والمؤتمرات قبل موعد المباريات والمنافسات الرياضية، باستخدام المطهرات المعتمدة من منظمة الصحة العالمية.

2) توفير حقيبة عناية شخصية لكل لاعب وكل أفراد الأجهزة الفنية والإدارية تحتوى على ( هاند جيل مطهر - مناديل مبللة مطهرة - صابونة خاصة) للاستخدام الشخصى لكل فرد.

3) توفير وتعميم البروشورات والمطويات الخاصة بالتوعية من فيروس كورونا والمعتمدة من وزارة الصحة.

4) التوصية بعدم الملامسة والمصافحة بين اللاعبين والحكام وأفراد الأجهزة الفنية والإدارية قبل وبعد المباريات وعند الاحتفال بتسجيل الأهداف.

5) تعليق كل المؤتمرات والتجمعات للفرق واستمرار عدم دخول الجماهير للمباريات لحين إشعار آخر.

6) تعليق كل المهرجانات الرياضية الخاصة بالبراعم والأكاديميات المسجلة بالاتحاد، أو الفروع وإبلاغ جميع فروع الاتحاد بذلك فورا لحين إشعار آخر.

7) تكليف منسق طبى من اللجنة الطبية بالاتحاد لمتابعة تنفيذ كل الإجراءات الوقائية قبل وبعد المباريات الرسمية التي يتم تنظيمها من خلال لجنة المسابقات بالاتحاد.

8) إنشاء غرفة عمليات طبية بالاتحاد على مدار الساعة، للمتابعة مع الأجهزة بالمنتخبات والأندية والفروع الرياضية.

كانت اللجنة الطبية بالاتحاد المصري لكرة القدم، قد ناقشت أعراض فيروس"كورونا"وطرق الوقاية منها، في مؤتمر طبي عقد ظهر السبت بالاتحاد.

وقال الدكتور محمد سلطان، رئيس اللجنة الطبية بالاتحاد: إن الهدف من المؤتمر هو التوعية وإلقاء الضوء فيما يخص آخر مستجدات التعامل مع فيروس كورونا.

وأضاف، أن اللجنة الطبية تجتمع بشكل يومي لمتابعة الأوضاع مع اللجنة الخماسية، كما تتم مناقشة الرحلات الخارجية للفرق لتحديد وضعية الدول التي يتم السفر إليها من حيث انتشار الفيروس.

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