البرلمان الأوروبي يدعم المستشفيات للتعامل مع تفشي كورونا المستجد بالقارة

قدّم البرلمان الأوروبي دعما جديدا للمستشفيات في إطار الجهود التي يكثفها للمساعدة في التعامل مع تفشي فيروس كورونا المستجد في أوروبا، التي تعد في الوقت الحالي مركز الجائحة العالمية.وقال رئيس البرلمان، ديفيد ساسولي، اليوم السبت، إن طبيعة الوضع الذي وصفه بـ"الخطير" تتطلب تعاملًا جماعيًا، على عكس التصرف الانفرادي، وإنه لا توجد حكومة أوروبية بإمكانها التفكير في التعامل بمفردها، مؤكدا: "للحفاظ على دولنا، يجب علينا العمل سويًا في أوروبا".ووفقًا لساسولي، فإن الإجراءات الجديدة تتضمن أيضًا التزامات لحماية الوظائف والأعمال، مع الحفاظ على الاقتصاد الأوروبي، مضيفًا: "كفى تقشفا، فالدول مفوضة للإنفاق على كل الأمور الضرورية لضمان دعم الموظفين، والعاملين لحسابهم الخاص، والشركات، والبنوك".وتتلقى كل الدول الأوروبية الدعم لنظم الصحة لديها، من بينها الإمداد بالمواد، ودعم المستشفيات، وتمويل البحوث لتطوير لقاح في أقرب وقت ممكن.وخصص الاتحاد الأوروبي ما لا يقل عن 37 مليون يورو (أي ما يعادل 41.2 مليون دولار) من الموازنة للبرامج المصممة من أجل مساعدة الدول الأوروبية على التعامل مع التأثير الاقتصادي للأزمة.