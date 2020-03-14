«رايت موبيل» للأثاث يعلن مهرجانه الأول فى داندى مول

يفتتح معرض رايت موبيل Right meuble للأثاث مهرجانه الأول داخل داندي مول- فرع أكتوبر خلال شهر مارس الجاري، وتقديم أحدث أشكال الأثاث.ويرفع المعرض شعار "نحن نؤمن بأنه لا ينبغي عليك فقط ملء مساحة بالأثاث، يجب إن تكون كل قطعة مثالية".ويتخذ المعرض هدف اختيار الديكور والأثاث المناسب لبيتك بعدة معايير خاصة، وذلك من خلال تقديم الاستشارات المجانية مع بعض المهندسين المتخصصين في الديكور والأثاث لتسهيل الاختيار ومعرفة فرش المنزل بأفضل طريقة ممكنة وبأقل الأسعار.