التخطيط: 188 مليون عاطل على مستوى العالم بنهاية 2019

كشفت دراسة حديثة صادرة عن خبراء معهد التخطيط القومي، الذراع البحثية لوزارة التخطيط، أن عدم التوافق بين العرض والطلب على العمل عالميًا يتجاوز الـ188 مليون عاطل عن العمل في جميع أنحاء العالم بنهاية عام 2019، مشيرًا إلى أن هناك 165 مليون شخص إضافي يعملون، ولكنهم يرغبون في العمل لساعات مدفوعة أكثر وتحسين مستوى دخولهم.وأضافت الدراسة، أن هناك ما يقارب الـ120 مليون شخص لا يتم تصنيفهم على أنهم عاطلون عن العمل ولكنهم مرتبطون بشكل هامشي بسوق العمل، ويمكن أن يدخلوا العمل في المستقبل القريب، وبلغ معدل البطالة العالمي 5.4% في عام 2019، ومن المتوقع أن يظل كما هو خلال العامين المقبلين، وذلك نظرًا لنقص استخدام اليد العاملة بنسبة تزيد قليلًا على 13% ويرتبط الانخفاض الأساسي في نمو العمالة بتباطؤ النشاط الاقتصادي العالمي، وخاصة في قطاع الصناعات التحويلية.