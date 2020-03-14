الأردن يعلق الدراسة بسبب كورونا

أعلن الأردن، اليوم السبت، تعليق الدراسة في المدارس والجامعات ابتداء من غد الأحد ولمدة أسبوعين تفاديا لانتشار فيروس كورونا المستجد.ووافق مجلس النواب الأردني، الأحد الماضي، على إصدار بيان يطالب الأردنيين بتجنب التقبيل في المناسبات والتجمعات العامة، وذلك حفاظًا على السلامة العامة، ومنعًا لانتشار فيروس كورونا بين المواطنين.وقال رئيس مجلس النواب الأردني، بالإنابة نصار القيسي: إن عددًا من نواب المجلس طلبوا إصدار بيان باسم المجلس، يطالب الشعب الأردني بعدم التقبيل، والاكتفاء بالمصافحة أثناء تبادل السلام بين الأفراد، وذلك كإجراء احترازي لمنع انتشار الفيروس.