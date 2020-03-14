تبون يأمر بإعادة الجزائريين العالقين بالمغرب بسبب كورونا

أعطى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون تعليمات بإعادة الجزائريين العالقين بمطار الدار البيضاء في المغرب، عقب تعليق الرحلات الجوية بين البلدين تفاديا لانتشار وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).وقالت الرئاسة الجزائرية، في بيان لها اليوم السبت، إن رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم السبت، أعطى تعليمات إلى وزيري الخارجية والنقل، بإحصاء الجزائريين العالقين بمطار الدار البيضاء في المغرب، تمهيدا لإعادتهم الى أرض الوطن، فور الانتهاء من عملية الإحصاء التي شُرع فيها مساء أمس.يشار إلى أن الجزائر والمغرب توصلا، مساء الأربعاء الماضي لاتفاق مشترك يقضي بتعليق الرحلات الجوية بينهما خوفا من انتشار كورونا.